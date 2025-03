Thesocialpost.it - Incidente mortale sulla via Emilia: due vittime e una donna gravemente ferita

Scontro frontale nella tarda serata di ierivia, tra Piacenza e Fiorenzuola d’Arda, dove due persone hanno perso la vita in un drammaticostradale.Intorno alle 23, due vetture si sono scontrate frontalmente lungo un tratto rettilineo alle porte di Fiorenzuola. L’impatto, violentissimo, ha lasciato senza scampo i conducenti di entrambi i veicoli: i due uomini sono morti sul colpo, nonostante l’arrivo immediato dei vigili del fuoco e di numerosi mezzi del 118.Ancora in fase di identificazione le due, con i carabinieri al lavoro per chiarire l’esatta dinamica e risalire all’identità dei deceduti.A bordo di una delle vetture si trovava anche unadi 35 anni, passeggera, rimasta. È stata soccorsa e trasin eliambulanza all’ospedale di Brescia, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.