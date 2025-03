Ilfattoquotidiano.it - “In valigia non ci stava tutto e un bagaglio extra su Ryanair costa troppo, così ho finto di essere incinta. Nessuno se ne è accorto”: la ‘trovata’ di Grace Hale

Eludere il pagamento per ilsu un volocon un pancione? È stata questa la trovata di, una giovane texana di 20 anni originaria di Dallas, che ha documentato la sua mossa sui social. Come ha fatto a “ingannare” la compagnia aerea? Semplice: nascondendo il suo kit di cosmetici e alcune giacche sotto un soprabito, creandoun convincente pancione da gravidanza. “È statodivertente“, ha raccontato, a What’s The Jam.L’idea le è venuta dopo aver cercato su Google come apparivano le pance della gravidanza in diverse settimane. Alla fine, ha scelto di simulare la 26a settimana, un trucco che le ha permesso di passare inosservata. “Sono statafortunata perché a 28 settimane avrei avuto bisogno di un certificato medico”, ha spiegato la giovane, felice di aver trovato il “pancione” giusto.