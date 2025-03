Ilrestodelcarlino.it - "In soli 500 metri 5 supermercati"

Arnaldo Buganza dice che nel Cesenate isono molti. "A Cesenatico, ad esempio, nel giro di 500, puoi trovare 5 negozi alimentari. Sicuramente bisognerebbe avere la possibilità, prima di fare la spesa, di controllare i prezzi. Ma non è sempre facile perché il tempo stringe. Io vado sempre alla Conad perché è comodo. La spesa però è aumentata per tutti. Ci sono prodotti che sono diventati proibitivi, come la frutta e la verdura. Oggi volevo comprare una scatolina di lamponi, ma ho visto che il prezzo è salito a 3 euro e 99 centesimi e ci ho rinunciato. Nel nostro territorio abbiamo visto nascere icome funghi. Non credo ci fosse bisogno di tanti alimentari".