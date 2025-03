In settemila in piazza a Napoli per la fine del Ramadan

Leggi su Ildenaro.it

“I musulmani celebrano con gioia e ringraziamento la conclusione del loro digiuno. È un giorno di festa nel quale bisogna essere felici e tutti hanno il diritto di gioire”. Sono le parole di Amar Abdallah, imam della Comunità islamica di, che ha partecipato oggi alla celebrazione della festa di, inGaribaldi: circa 7.000 i fedeli che vi hanno preso parte. “Il nostro pensiero – ha proseguito l’imam – va ai bambini di Gaza che oggi, in un giorno di festa, si ritrovano senza genitori o senza casa. Per l’ingiustizia sionista, davanti agli occhi del mondo. Una pazzia assoluta, anche nostra che stiamo permettendo tutto questo: dove sono le Nazioni unite? In questo giorno ricordiamo il nostro dovere di predicare giustizia in ogni luogo”. Anche nella centralePlebiscito, sempre in mattinata, preghiera di: vi hanno partecipato alcune centinaia di persone originaria del Bangladesh.