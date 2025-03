In migliaia in piazza a Firenze per la Palestina Libera

Leggi su Corrieretoscano.it

– Alcunedi persone hanno sfilato acon lo slogan.A promuovere la manifestazione che è partita inPoggi per salire fino alle Michelangelo dietro il grande striscione con la scritta Free Palestine, inper la, una rete di associazioni: dall’Arci all’Anpi, passando per Cgil, Cospe, Amnesty International, Emergency, Oxfam e Legambiente. L’obiettivo è quello di “chiedere con forza la fine della guerra a Gaza e dell’Occupazione, il rispetto del diritto internazionale e l’immediata apertura di un percorso politico di pace giusta per il popolo palestinese”.A farla da padrone le bandiere palestinesi e quelle della pace, ma hanno partecipato anche molti semplici cittadini e famiglie con banbini.Inle Michelangelo la chiusura della manifestazione con gli interventi, anche in collegamento, anche di molti esponenti della comunità palestinese e di un medico dall’ospedale di Gaza.