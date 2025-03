Inter-news.it - In Inter-Udinese ‘due osservati speciali’: futuro nel presente

Leggi su Inter-news.it

si disputerà stasera 30 marzo alle ore 18 allo Stadio San Siro. In occasione del match, i nerazzurri potranno osservare da vicino due propri desideri di mercato per l’estate.IL PUNTO –è un incontro che i nerazzurri non possono permettersi di sbagliare. Con il Napoli a -3 e l’Atalanta a -6, la formazione allenata da Simone Inzaghi ha come unico obiettivo quello di provare a incrementare il proprio vantaggio sulle dirette inseguitrici, sfruttando il fattore relativo alle sfidanti delle due rivali. I partenopei affronteranno il Milan, mentre i bergamaschi saranno ospiti della Fiorentina. In questo scenario, anche se i friulani potrebbero apparire come meno pericolosi in prima battuta, è però necessario non partire dall’assunto di essere ampiamente favoriti per la vittoria finale.