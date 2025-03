Ilrestodelcarlino.it - In ballo ci sono sorpasso e salvezza: "Questo può essere un match-ball"

"Assetati ed affamati". E’ il grido di battaglia di Michele Mignani per ilche oggi pomeriggio, all’Orogel Stadium Manuzzi, vedrà in campo Cesena e Juve Stabia. Entrambe neopromosse e sorprese del campionato con i campani avanti di un solo punto. In palio c’è anche la palma di reginetta fra neopromosse, ma soprattutto è ilprobabilmente decisivo verso laaritmetica. Chi vince può pensare ad altro, ad esempio a come piazzarsi al meglio di qui alla fine nei playoff. "Ciin palio 3 punti pesanti – ammette il tecnico bianconero alla vigilia – ora valgono doppio. Incontriamo un avversario molto insidioso che all’andata ci ha battuto ed ha poi costruito un ottimo percorso, continuando sulla falsariga della scorsa stagione in serie C. Ha cambiato poco, a cominciare dalla conduzione tecnica e si è rivelato una delle formazioni più rognose di tutte.