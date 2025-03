Thesocialpost.it - Imprevisto ad Amici, Raffaella cade: “Impressionante…”

Unin diretta ha segnato la seconda puntata del serale di24: la giovane ballerinaMitaritonna è caduta durante un’esibizione, ma la sua prontezza e determinazione hanno colpito pubblico e giudici.Stava danzando sulle note de L’ombelico del mondo di Jovanotti quando ha perso l’equilibrio e si è ritrovata a terra. Ma nonostante i suoi soli diciassette anni,ha dimostrato un raro sangue freddo: si è rialzata in un attimo e ha ripreso la coreografia come se nulla fosse, senza perdere un colpo. A fine performance, Maria De Filippi le ha chiesto con tono sorpreso: “Stavi scivolando?”, ma la realtà era evidente.Elena D’Amario non ha perso tempo per lodarla: “Sei stata bravissima baby, sei caduta ma ti sei rialzata in un attimo, hai continuato e non ti sei fermata.