Impresa esterna della BC Servizi Arezzo: vittoria pesante a Gazzada

Gli amaranto di coach Fioravanti conquistano il secondo successo lontano dal Palasport Estra, rimanendo in corsa per i PlayOff.Coelsanus 7 Laghi– BCScuola Basket64-69Parziali: 17-11; 35-33; 52-50Coelsanus: Aliverti, Cassinerio 7, Mina 7, Tannoia 9, Pesenato 12, Veronesi, Pisoni 6, Dell’Acqua, Dagr 2, Gaye 9, Carnelli, Lovato 12.Allenatore: BianchiBC: Toia 7, Nica, Iannicelli 2, Dal Pos 7, Buzzone 15, Lemmi 6, Prenga 16, Vagnuzzi, Kader 4, Bischetti 12.Allenatore: FioravantiAssistente: LibertoLa BCsi conferma in grande crescita, centrando unafondamentale sul parquet die consolidando le proprie ambizioni in ottica PlayOff. Dopo il successo casalingo contro Oleggio, gli amaranto hanno trovato un’altra prestazione di carattere, imponendosi su un avversario ostico nonostante le difficoltà iniziali.