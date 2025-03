Bergamonews.it - Il viaggio di Ilenia, in bicicletta verso Est: “Un faro che illumina la via”

“Piùe più sento la profonda necessità di farlo e di continuare, mi sento completamente in linea con me stessa, autentica e in qualche modo è come se stessi dando valore alla mia esistenza”.Zaccaro, conosciuta sui social comeVia, è nata in Germania, ma si è trasferita a Trescore Balneario con la famiglia quando aveva 7 anni. In questi giorni sta affrontando unin sella alla sua inseparabileche la porterà in estate a raggiungere la Georgia. Oltre 3.000 chilometri, da Roma al Caucaso Meridionale perre la strada, la propria e quella degli altri, come dice il suo nickname.Cosa ti ha spinta a intraprendere questoinfino alla Georgia?“Ho scelto di viaggiareEst semplicemente perché sono aree che non conosco e dove non sono mai stata.