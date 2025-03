Lanazione.it - Il tragico marzo 1944: "Liberato da Ebensee la vita era un regalo"

Leggi su Lanazione.it

PRATO C’era anche Bruno Paoli il 10 aprile 2002, a Figline, all’inaugurazione del Museo della Deportazione e Resistenza. La foto di oltre venti anni fa lo mostra con altri ex deportati pratesi accanto all’allora Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi, in una cerimonia di grande commozione. Paoli aveva 22 anni quando il 7del ’44 fu catturato al bar Magnolfi in piazza san Francesco. Era entrato a comprare un pacchetto di sigarette. Sopravvissuto ai campi di concentramento a Mauthausen ed, riuscì a tornare a casa. Bruno Paoli è morto nel 2007. Dagli anni Ottanta, dopo il pensionamento, su sprone dell’ex deportato Roberto Castellani si unì a lui andando nelle scuole a testimoniare la memoria di quanto era accaduto. La figlia Paola è nata nel 1963, ma soltanto quando era già una ragazzina suo padre ha cominciato a parlare di quello che lui aveva dovuto subire.