Il traffico aumenta a dismisura

"I supermercati – racconta Mario D’Andrea – sono troppi e adesso ne stanno facendo uno nuovo dove una volta c’era l’Amga. Io abito proprio in quella zona della città, a poche centinaia di metri dal centro. Quello che mi spaventa è che, una volta che apriranno il supermercato, ilaumenterà a. Tra l’altro la zona era già servita: c’è l’Eurospin a due passi, la piccola Coop in via di Roma e il Pam di via Diaz. Non credo che sia utile questo nuovo supermercato, sono troppi. Anche l’Esselunga: il primo giorno l’hanno preso d’assalto, adesso è sempre vuoto. Purtroppo, c’è sovrabbondanza di supermercati rispetto alla quantità di persone".