Ilfattoquotidiano.it - Il tifo operaio e il ruolo delle donne: così “Ragazzi di Stadio” raccontò per la prima volta il mondo degli ultras in Italia – Video

diè il primo documentario sugliin. Lo ha girato il regista Daniele Segre, alla fineanni Settanta. E ancora oggi è un film cult per isi di calcio di tutta Europa. Un mito che nasce da una scritta su un muro di Torino: “Il potere dev’essere bianconero”. Uno slogan che parafrasava quello dei movimenti operai. “Una trasposizione di linguaggi che mi incuriosiva a tal punto da decidere di andare per laallocon una macchina fotografica” scriveva il documentarista piemontese scomparso nel febbraio 2024. Da quella scritta, inizierà un lavoro suisi che lo porterà a realizzare tre film documentari e a proseguire la sua ricerca sui temi sociali e le storie umane che lo hanno reso il pioniere del cinema della realtà in. E proprio per celebrare il suo lavoro, i famigliari hanno iniziato un lavoro collettivo di ricerca, correzione e restauro che ha portato alla nuova edizione del libro “di” (ETS edizioni, 2024), originariamente pubblicato nel 1979.