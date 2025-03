Notizie.com - Il terremoto ha ulteriormente devastato il Myanmar: la guerra civile “dimenticata” che va avanti da quattro anni (ma non se ne parla)

Ilhail, un Paese senza diritti, già frammentato dalle conseguenze economiche, politiche e sociali di unache vada ormai. Una delle tante dimenticate nel mondo. Ilhail: la” che vada(Ansa Foto) – notizie.comIldi magnitudo 7.7 è stato il più forte di sempre nell’area del. Ha portato con sé la distruzione pressoché totale non solo perché molti edifici non erano costruiti per affrontare un evento del genere. Ma anche perché quello Stato è giàda una. Che vada, di cui il resto del mondo non.Inc’è una. Una delle tante nel mondo, secondarie nell’immaginario collettivo, rispetto a Gaza e Ucraina.