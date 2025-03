Ilnapolista.it - Il Telegraph preoccupato per la Premier League: con Salah a rischio addio, mancano le superstar

Ilanalizza in modo forse impietoso la situazione dellaquanto adel calcio, partendo dalla situazione dial Liverpool. L’attaccante egiziano parrebbe avere intenzione di cambiare aria dal momento in cui non si trova il giusto accordo per il rinnovo, e già nei mesi scorsi il giocatore stesso aveva dichiarato di sentirsi deluso del fatto che ciò non fosse ancora avvenuto.Laha un deficit didel calcio? ()Di seguito quanto riportato dal The:“Il grande attaccante egiziano è, per così dire, la copertina dell’offerta dellaper la vendita dei diritti televisivi. Questo non lo aiuterà nei negoziati con il Liverpool, ma evidenzia un quadro più ampio. Chi altri è in primo piano accanto a lui? Sicuramente Erling Haaland, la cui lunga permanenza al Manchester City è ormai talmente certa da far pensare che il club abbia persino un’opzione sui suoi futuri nipoti.