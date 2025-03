Iodonna.it - «Il teatro porta a meraviglia e mistero»

Leggi su Iodonna.it

Venezia, 28 mar. (askanews) – «L’idea di poesia non dovrebbe essere presa alla lettera. La sto usando molto liberamente, ma per dire che ilpuò fare qualcosa che va oltre. Ognuno troverà la propria emozione e il proprio significato in qualcosa che non deve avere necessariamente un’esperienza paragonabile nella vita degli spettatori, con cui possono semplicemente tracciare un parallelo. Ilti mette in un luogo di: questo penso che ilsia capace di fare. E l’unica parola che riesco a trovare è un certo tipo di poesia». Lo ha detto ad askanews Willem Dafoe, direttore artistico della Biennaledi Venezia, a proposito del titolo scelto per il duo festival internazionale: «Theatre is Body – Body is Poetry». Leggi anche › È Willem Dafoe il nuovo direttore artistico della Biennale«Penso sempre a quando T.