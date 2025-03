Ilnapolista.it - Il sindaco Manfredi: «De Laurentiis? Discutiamo spesso. Il Maradona, entro settembre si deve decidere»

Oggi su Radio Crc, radio partner del Napoli, è intervenuto ildi Napoli, Gaetano. Di seguito le sue parole:«Possibilità che ilvenga fatto col Napoli? C’è una massima disponibilità e sicuramente troveremo una soluzione migliore negli interessi per la città».Feeling con De?«Noi, ma c’è stima reciproca e lavoriamo per l’interesse di Napoli che è il bene primario».Sulle parole di Abodi in merito ad una rapida soluzione sulla questione stadio:«Io penso che l’estate sarà il termine di questo approfondimento tecnico che stiamo facendo, persi. Fiducioso del rapporto con De? Io sono sempre fiducioso, ma è fondamentale il risultato».Abodi: «Siamo ancora in tempo per fare deluno degli stadi dell’Europeo»Oggi su Radio Crc, radio partner del Napoli, è intervenuto ai microfoni il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi:«Ilagli Europei? Siamo in tempo, Devoleva una soluzione diversa, ma ci sarà una soluzione in tempi brevi».