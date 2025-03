Lettera43.it - Il ritorno di Giulia Mei, dal femminismo di X Factor al nuovo album atteso sei anni

La cantautrice sicilianaMei, diventata famosa per il suo passaggio a Xnel 2024 con l’inno femminista Bandiera, esce finalmente col suo secondo, Io della musica non ci ho capito niente. Unsei– tanti ne sono passati dall’esordio di Diventeremo adulti – che però proprio grazie al passaggio della cantautrice nel talent di casa Sky si è fatto urgente, quasi necessario, con un pubblico decisamente più ampio.La sua canzone slogan e quel ritornello che è una lamaRicordiamo come sono andate le cose in quell’occasione., classe 1993, si è presentata alle audition di XF con un suo brano, uscito nell’aprile del 2024, Bandiera. Una canzone che parla di tutto quel che essere donna comporta, o meglio, di tutto quel che sarebbe auspicabile che prima o poi diventi l’essere donna, elencando in maniera impietosa distorsioni della nostra società.