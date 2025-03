Metropolitanmagazine.it - Il Regno Unito vuole rendere gratuita la pillola del giorno dopo anche in farmacia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il governo britannico ha palesato la sua intenzione diladelaccessibile a titolo gratuito in tutte le farmacie del Paese. A rimborsarle, dunque, sarà lo stesso NHS, ovvero il Servizio Sanitario Nazionale. Al momento, in Gran Bretagna il farmaco è fruibilemente solo in alcune farmacie specifiche, dai medici di base, nelle cliniche di salute riproduttiva e nei centri convenzionati. Questi limiti hanno reso la distribuzione sul territorio nazionale piuttosto diseguale. Il nuovo provvedimento, invece, non lascerà aree scoperte nele consentirà di aggirare la cosiddetta “lotteria del codice postale”, secondo cui il luogo di nascita condiziona i servizi ai quali si avrà accesso. Fino a questo momento, le donne britanniche arrivavano a spendere fino a trenta sterline (intorno ai trentacinque euro) per procurarsi il farmaco.