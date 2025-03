Metropolitanmagazine.it - Il reboot di Resident Evil avrebbe come obiettivo Mikey Madison per il ruolo principale

Anora potrebbe combattere gli zombie a Racoon City. All’attrice premio Oscarè stato offerto unnel prossimo film di Zach Cregger su, la cui produzione dovrebbe iniziare quest’anno. La serieè un punto fermo per i videogiocatori di tutto il mondo, visto che il franchise Capcom continua a portare nuovi titoli, spin-off e remake dei suoi vecchi capitoli., invece, ha fatto molto scalpore a Hollywood di recente con le sue performance in Scream 5, Once Upon a Time in Hollywood e Anora, per il quale ha ricevuto il plauso della criticaprotagonista. Al momento, non sono state rilasciate notizie su quale personaggio della serie interpreterà.Due buone ipotesi sono Jill Valentine o Claire Redfield, che sono personaggi principali nei primi giochi.