Lidentita.it - IL QUADRATO MAGICO – Veronica Gentili, la scommessa vinta che fa più bella Mediaset

Leggi su Lidentita.it

, lache fa più– Ci sono stagioni in cui la TV sembra un prato in primavera, e fiorisce sorprendendoci. Sono quei periodi magici in cui lo schermo regala emozioni, programmi e volti nuovi, talenti veri, intrattenimento o approfondimento di qualità. Così ilche ci accompagna dalla . IL, lache fa piùL'Identità.