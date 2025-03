Metropolitanmagazine.it - Il principe Harry è accusato di molestie e bullismo: cos’è successo

Guai per ildi ”su larga scala e” dalla presidente dell’ente benefico Sentebale, Sophie Chandauka, dal quale il Duca del Sussex si era dimesso martedì. Ilha abbandonato il suo incarico di patrono dell’ente benefico da lui fondato in onore di sua madre, lassa Diana, spiegando che lui e il co-fondatore, ilSeeiso del Lesotho, erano stati costretti a dimettersi “in segno di sostegno e solidarietà” con il consiglio di amministrazione, anch’esso dimesso a seguito di disaccordi con la presidenteTutto sarebbe iniziato ad aprile 2023, durante un evento di beneficenza a Miami, quando Meghan Markle, moglie di, avrebbe chiesto a Sophie di spostarsi durante una foto di gruppo. Da lì il crac: i rapporti, secondo i ben informati, si sarebbero rotti con continue pressioni sulla presidente della fondazione per difendere pubblicamente l’immagine di Meghan Markle.