Il pretocchio di corte che incensa il potere

L’ex «Piccolo diavolo», folgorato sulla via di Ventotene, è diventato un vero predicatore a comando. Per il toscanaccio Costituzione, manifesto di Spinelli e «Divina Commedia» pari sono, basta che il cachet sia milionario. Beati quelli come lui, a cui tutto è perdonato.