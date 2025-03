Formiche.net - Il premierato per Meloni significa stabilita all’estero. Parla Sterpa

In pochi giorni il presidente del Consiglio, Giorgia, l’ha ribadito più volte: l’approvazione delè una priorità per il Paese. Sicuramente è in cima alle priorità del suo esecutivo. Lo ha scandito molto chiaramente anche ieri durante il suo intervento al congresso di Azione, ospite di Carlo Calenda. “La stabilità del governo è tornata a essere un valore. E lo diventa a maggior ragione in chiave estera che è la vera leva sulla quale sta lavorando il capo del governo”. A dirlo su Formiche.net è il costituzionalista, docente all’università della Tuscia, Alessandro, autore fra gli altri diall’Italiana e La Nazione Plurale.Professore come si spiega questo ritorno di fiamma sulda parte del presidente?Mi sembra del tutto coerente con quanto lei stessa va dicendo da tempo.