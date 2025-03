Il posticipo del Maradona alle 2045 Nuovo direttore sportivo | Paratici resta il favorito Il Milan a Napoli pensa a Conte Ma il presente è per Conceiçao

Sport.quotidiano.net - Il posticipo del Maradona alle 20,45. Nuovo direttore sportivo: Paratici resta il favorito. Il Milan a Napoli pensa a Conte. Ma il presente è per Conceiçao

Il futuro può, anzi deve attendere. Perché molto, anche se non tutto, passa da unche pesa e peserà. Ildice20,45 al. Sergioe Antoniolo sanno meglio di tutti. E la sanno lunga. Dunquee stop, nonostante ieri Fabio, sempre più in pole position per la direzione sportiva rossonera, sia stato avvistato ao, dopo un colloquio con l’agente di Roberto De Zerbi. C’è anche, eccome, in cima ai desiderata del Diavolo, ma "non si parla di niente se non di finire il campionato. Tutto è ancora in ballo: dobbiamo essere feroci". Il collega portoghese, a distanza, è stato in totale linea: "Penso solo a lavorare". Linea comune che si ferma qui: le due squadre viaggiano su carrozze ben distinte, una a -3 dalla vetta e l’altra fuori da ogni competizione europea.