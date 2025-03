Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore, quando (e come) finisce la nona stagione?

Ilaccade ogni anno, saluterà i suoi fans nel mese di maggio per tornare con una nuovaa settembre. Prima del gran finale Il9 tuttavia, la maggior partevicende giungeranno a compimento, anche se non è escluso che la produzione voglia lasciare qualche finale aperto per la prossima. Quali saranno le storie che vedranno, entro i primi di maggio, una conclusione e quali invece saranno “rimandate a settembre”?Trame future Il9: chi è il padre di Odile?Unatrame più avvincenti è senza dubbio quella che nasconde il segreto sulla paternità di Odile. La giovane è arrivata a Milano nel corso dei primi episodi di questa. Se da un lato è apparso chiaro fin da subito che si trattasse della figlia naturale della contessa di Sant’Erasmo, dall’altro è rimasto un alone di mistero sull’identità del padre.