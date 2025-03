Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni 31 marzo: Rosa a un bivio, Adelaide prende una decisione

Leggi su Movieplayer.it

Nella prossima puntata:deve scegliere tra ilMarket e l'offerta di Tancredi, mentreunasull'operazione. Intanto, alla GMM si trama contro Botteri con un nuovo piano. Il9 torna domani lunedì 31con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntataè divisa tra ilMarket e l'offerta di Tancredi mentreha preso unasulla sua operazione. Nell'episodio precedente Mimmo affronta una situazione imprevista legata alla convocazione dei superiori, che riguarda la sua partecipazione alla manifestazione studentesca. Intanto, il ritorno dia Villa Guarnieri porta Marcello ea un confronto necessario sulle questioni rimaste irrisolte dopo il bacio che si sono scambiati.