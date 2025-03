Ilrestodelcarlino.it - Il palazzo Ducale apre le porte ai più fragili

Si chiama ‘Aperto: Cultura Senza Barriere’ ed è un progetto di ‘Welfare Culturale per una Comunità Inclusiva’ nato dalla collaborazione tra le Gallerie Estensi e il Comune di Sassuolo, nucleo di un’intesa formalizzata nei giorni scorsi. Gli obiettivi sono il sostegno alle personee chi se ne prende cura, rendere la cultura accessibile a tutti, promuovere la partecipazione attiva alla vita culturale del territorio, favorire il benessere psicofisico attraverso esperienze culturali in un contesto di grande valore storico: il progetto si rivolge ad anziani, persone con disabilità, individui con disagio psichico e a chiunque si trovi in una condizione dità, offrendo un’opportunità di crescita, socializzazione e scoperta attraverso l’arte, la storia e la bellezza., da questo punto di vista, rappresenta la ‘leva’ attraverso la quale azionare le attività previste e soprattutto il fulcro del progetto: meta turistica tra le più apprezzate della provincia e della regione, recentemente ha cominciato la sua ‘stagione’ arricchito dal restauro della facciata sud che si affaccia sul parco.