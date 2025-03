Ilgiorno.it - Il nuovo San Siro, Beppe Sala in pressing: “I fondi della cessione? Da usare per il quartiere”

Milano – Saranno 197 milioni di euro, come stimato dall’Agenzia delle Entrate, o un po’ di più o un po’ di meno, a seconda di come andrà la trattativa tra Comune, da una parte, e Milan e Inter, dall’altra. Detto questo, il sindaco Giuseppevuole che i soldi che l’amministrazione ricaverà dalladel terreno di Sane dello stadio Meazza ai due club vengano investiti sullo stessodi San, in modo di compensare, almeno in parte, i disagi a cui saranno sottoposti i residenti durante i sette o otto anni di lavori necessari per realizzare unstadio rossonerazzurro dove ora ci sono il Parco dei Capitani e il parcheggio dell’impianto (prima fase del cantiere) e la demolizione quasi totale e rifunzionalizzazione del Meazza (seconda fase). “Irestino al” Il primo cittadino – ieri mattina in Piazza Castello a marginepresentazione dell’iniziativa dell’Anpi “Un tram chiamato Liberazione" in vista dell’80° anniversario del 25 aprile – sottolinea che “è importante definire cosa fare deiche incasseremo.