Gamberorosso.it - Il New York Times reinventa il ragù bolognese (e gli italiani stanno già affilando i coltelli)

Ah, il(qui la sua storia). Simbolo della cucina italiana e - se possiamo concederci un po' di retorica - di chi capisce che il tempo, in cucina e nella vita, è un ingrediente insostituibile. Poi arriva il Newe ci propone una versione “da martedì sera”, dove la pazienza delle nonne viene sostituita da un ingrediente segreto e dove il lento amalgamarsi dei sapori si risolve con un trucchetto da food hack.Ora, ammettiamolo: non tutti i giorni si ha il tempo di lasciare un sugo a sobbollire per ore, e ben vengano alternative intelligenti salva-cena. Però, chiamarla “” è un po’ come fare una carbonara con la panna e poi aggiungere “alla romana” nel nome – una sorta di cortocircuito culturale che in Italia potrebbe generare almeno un paio di interrogazioni parlamentari.