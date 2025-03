Anteprima24.it - Il Napoli doma il Milan: Politano e Lukaku stendono i rossoneri, Meret para un rigore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiUna prestazione di forza e carattere quella del, che al termine di una sfida intensa ha avuto la meglio sulcon il risultato di 2-1. Gli uomini di Antonio Conte hanno dominato per larghi tratti della gara, mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni con una partenza a razzo. Unispirato e uncinico hanno portato gli azzurri sul doppio vantaggio già nel primo tempo, mentre ilha trovato la rete solo nel finale con Jovic. Decisivo anche, che ha negato a Gimenez il gol su calcio di.Ilparte fortissimo e impiega appena due minuti per sbloccare la partita.approfitta di un’incertezza della difesa rossonera, si infila tra Theo Hernandez e Pavlovic e con un mancino preciso batte Maignan per l’1-0. Ilaccusa il colpo e fatica a reagire, con i partenopei che difendono compatti e chiudono ogni spazio.