Il momemto magico del Renate Pass per i playoff in cassaforte Il tecnico Foschi | Avanti così

Stasera alle 17.30 c’è Trento-Albinoleffe. I padroni di casa hanno tre punti in meno delche dopo il successo nell’anticipo di venerdì sera ad Arzignano ha raggiunto i bergamaschi al quarto posto a quota 53 punti. A ora di cena avremo una idea più chiara di quella che sarà la lotta per la prima posizione fuori dal podio di cui oramai fa parte a pienissimo titolo la formazione nerazzurra. Che dopo sei risultati utili consecutivi e quattro vittorie di fila ha messo inla partecipazione aiarrivandoci praticamente nel suo miglior momento di forma fisica ma soprattutto tattica. Per molti mesi nell’occhio del ciclone c’era l’incapacità di fare gol degli attaccanti nerazzurri. Non che a livello di reparto sia migliorata di molto la situazione, ma oggi i numeri dicono tutt’altro perché i gol messi a segno nelle ultime sei partite sono stati ben 12.