Il metodo spietato di Elisa Di Francisca col figlio | Viene a casa col 2? Torniamo alle punizioni | soffrire serve

Leggi su Open.online

Dispera di rifare pace con Valentina Vezzali, anche se «manca di umanità». Così come aveva in qualche modo chiuso la querelle con la nuotatrice Benedetta Pilato, colpevole di aver goduto per il suo sudato quarto postoOlimpiadi. Di, 42 anni e due ori olimpici al collo, più sette mondiali vinti, non abbandona l’idea di ricucire i rapporti, per quanto le sue posizioni restino particolarmente spigolose. E non è stata da meno quando è andata ospite a La volta buona su Rai1. Nel salotto di Caterina Balivo, Diè tornata proprio sullo scontro avuto con Pilato e i suoi giudizi severissimi su «chi si accontenta». Frasi che ancora sui social fanno discutere. L’ex schermitrice dice di aver rivisto le sue posizioni rispetto alla scorsa estate. Ma quando torna a sciolinare la sua filosofia di vita, ecco che ci ricasca: «un po’e al provare sofferenza – dice Di– cheda motore per vincere e fare bene».