Veneziatoday.it - Il matrimonio di Mr Amazon «avrà 200 invitati». Non saranno monopolizzati taxi e gondole

Leggi su Veneziatoday.it

Dopo giorni in cui non si è fatto altro che parlare della possibilità che l'annunciatoa Venezia di Jeff Bezos, fondatore die secondo uomo più ricco del mondo, con la compagna Lauren Sanchez potesse paralizzare l'intera città storica, il Comune di Venezia è intervenuto per fare.