Il Made in Italy con i dazi rischia di perdere più di 121 miliardi di euro

Donald Trump ha confermato che il 2 aprile sarà il “Giorno della Liberazione” statunitense, portata avanti con isu una serie di prodotti stranieri. La mossa del Tycoondi infliggere un duro colpo all’exportin, in particolare nel settore agroalimentare. Le stime parlano di un impatto potenzialmente devastante, con oltre 120didi perdite indirette, con conseguenze disastrose per le aziende, i lavoratori e l’intera filiera delininsotto attacco a causa deiUsaDi fronte a questa minaccia si è esposto anche il presidente Sergio Mattarella, lanciando un messaggio chiaro: l’Unionepea ha la forza per rispondere con calma, autorevolezza e determinazione. Durante un evento a Roma dedicato alla difesa dell’agricoltura italiana, il Capo dello Stato ha ribadito che l’Ue non deve cedere alla paura o all’incertezza, ma anzi deve affermare il proprio ruolo di potenza economica e commerciale di primo piano.