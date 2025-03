Ilgiorno.it - Il Giubileo dei teenager. Duemila in Duomo: "Noi, pronti per Roma e per San Carlo Acutis"

ragazzi in, in arrivo da 52 Comuni della Diocesi di Milano ea partire perdove - dal 25 al 27 aprile - si terrà ildegli adolescenti. Ad accoglierli ieri pomeriggio è stato l’arcivescovo Mario Delpini. Accanto a lui la reliquia di, che proprio il 27 aprile verrà canonizzato: lo studente di Milano, morto a 15 anni per una leucemia fulminante, sarà il primo santo della generazione dei millennial. Ed è anche l’arcivescovo a ricordare come possa essere fonte di ispirazione per tanti giovani, proprio per la sua "normalità" e al contempo per la sua "originalità".diceva: "Tutti nascono originali, ma molti muoiono fotocopie". Varcheranno la Porta Santa della Basilica di San Pietro settemila adolescenti della Diocesi, guidati da Delpini. In questi giorni stanno vivendo più di 80 esperienze in luoghi dove crescono “segni di speranza”, a contatto con le associazioni che sono in prima linea negli ospedali, tra realtà del territorio che sviluppano progetti a sostegno di persone con disabilità, come “La Conca Social bar” o la Fondazione “La Comune”, al fianco della Comunità di Sant’Egidio, tra i City Angels o al Pime.