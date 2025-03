Ilfattoquotidiano.it - Il giorno del giudizio per Marine Le Pen, se condannata rischia 5 anni e la non eleggibilità

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A sei mesi dall’inizio perLe Pen è già tempo di aspettare la sentenza nell’ambito del processo “appropriazione indebita di fondi europei”. La patronne del Rassemblement National (RN) – che era stata indagata nel 2017 –infatti la condanna nel processo per lo scandalo degli assistenti degli eurodeputati del partito. L’accusa ha chiesto 5di cui 3 con la condizionale e l’incon effetto immediato, senza attendere i successivi gradi di.La leader dell’estrema destra francese, 56, aveva parlato, al termine dell’udienza, di “violenze” ed “esagerazione” di tali richieste. “Penso che il desiderio dell’accusa sia quello di privare i francesi della possibilità di votare per chi vogliono” e di “rovinare il partito”. Le Pen non nasconde le sue ambizioni di correre anche nel 2027 e ostenta tranquillità affermando di “non credere che i giudici arriveranno a tanto” perché sarebbe “antidemocratico”.