Il Giardino della memoria . Tanti alberi contro la mafia

Piantare un albero è una metaforavita: l’albero cresce, affonda le radici nel terreno, si staglia verso il cielo, cambia forma e rinasce. Pensando alle vittime innocenti delle mafie, diverse piante sono state messe a dimora ieri per far nascere il “per le vittime innocenti delle mafie e per la pace“. Il luogo scelto, non a caso, è il Parco Alexander Langer, politico e giornalista scomparso nel 1995, promotore di numerosissime iniziative per la pace, i diritti umani e la difesa dell’ambiente. Con una pala o un attrezzo per piantare e un foglio con il nome di una vittima innocente delle mafie, in via Flarer si sono date appuntamento moltissime persone, compresi il sindaco Michele Lissia e l’assessore all’Ambiente Lorenzo Goppa. "Uno dei pilastri di Libera è proprio ladelle vittime – ha detto Sandra Bassi, la referentesezione di Pavia intitolata a due ragazze, Rossella Casini Marcella Di Levrano, coinvolte in storie di– che fanno da sprone per continuare il lavoro che hanno fatto.