Il gagliardetto "dimenticato" della Spagna

IlLa storia odierna, associato a questo bellissimo esemplare delle “furie rosse”, passa attraverso un curioso aneddoto causato da una verosimile dimenticanza del Capitanoselezione iberica. Le immagini dell’iniziopartita mostrano, infatti, l’accesso in campo delle squadre e solo dopo lo schieramento a centrocampo si vede Eugenio Leal Vargas staccarsi dal gruppo richiamato dal magazziniere che gli porge il. Leal era il capitano iberico di circostanza e le statistiche dicono che quella fu la sua ultima presenza in nazionale. Altra curiosità di quella partita. Fu la terza gara amichevole giocata in prossimità del Natale. Anche in questa circostanza il risultato non fu uno stato gremito anzi tutt’altro.L’Olimpico registrò oltre 28 mila presenti con larghi spazi vuoti lasciati ovunque sulle tribune.