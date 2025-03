Il falso video sul terremoto in Myanmar generato con l’Intelligenza Artificiale

Leggi su Open.online

Come spesso accade in seguito a un disastro naturale, vengono diffusie foto decontestualizzati o falsi. Nel caso delin, è stata utilizzata, e in più di un’occasione, per generarefalsi che mostrerebbero le devastazioni causate dal sisma. Uno di questi falsi pare essere stato utilizzato anche da testate internazionali, come indicato dal collega della BBC Shayan Sardarizadeh.Per chi ha frettaIlproviene da un canale TikTok che ha pubblicato diverse clip generate con l’AI.Nei, della durata di 5 secondi massimo, compare la firma dell’AI usata: Wan AI.Alcune condivisioni riportano iltagliato, rimuovendo di fatto la firma.AnalisiDi seguito un esempio di condivisione delattribuito alin:La firma dell’AISi tratta di uncone diffuso dal canale TikTok Lee.