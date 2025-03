Ilgiorno.it - Il delitto di Garlasco torna in tv. Sempio: non ho nulla da temere. Stasi: per il futuro desidero una famiglia

Leggi su Ilgiorno.it

(Pavia) – Sembra quasi un duello, ma non lo è. Il nuovo indagato a difendersi “sul Dna sono tranquillo”. Il già condannato a sperare “che si possa arrivare alla verità”. In mezzo ladella vittima. Chiara Poggi domani avrebbe compiuto 44 anni e ogni anno dal 2008 non è più un compleanno ma una triste ricorrenza. E questo 31 marzo è ancora una volta diverso dai 17 precedenti. Per l’omicidio del 13 agosto 2017 ac’è un nuovo indagato, Andrea, oggi 37enne e all’epoca 19enne, amico di Marco, il fratello minore di Chiara. Era già stato indagato, ma la sua posizione era stata archiviata nel 2017 e ancora nel 2020. Fino alle ultime consulenze sul Dna che hanno dato l’impulso alla riapertura dell’indagine. Ancora in attesa della decisione del Gip sulla richiesta della Procura di Pavia per svolgere accertamenti genetici con la modalità dell’incidente probatorio, venerdì sera l’indagato era in televisione, nello studio della trasmissione “Quarto Grado” in onda su Rete4, affiancato da Angela Taccia, che lo difende con il collega Massimo Lovati.