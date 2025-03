Lanazione.it - Il corteo con gli invisibili. Il caso permessi soggiorno

PRATO "Aspettare mesi per un appuntamento. Dormire la notte ‘in fila’ fuori alla Questura per ritirare il proprio permesso di. Ritirare un permesso diquando ormai è quasi scaduto". Sono scesi in piazza, i Sud Cobas, accendendo ancora una volta i riflettori sui diritti. Perché esclusione sociale ed esclusione lavorativa finiscono per incontrarsi, aumentando situazioni di marginalità e ‘buchi neri’ che giocoforza finiscono per agevolare sacche di illegalità come quella dello sfruttamente lavorativo, una delle piaghe di Prato. Il sindacato dei Sudd Cobas era in piazza ieri pomeriggio – mentre a due passi si esibivano i gruppi storici della Toscana per il Capodanno dell’Annunciazione – per chiedere soluzioni, ma anche per togliere al problema il mantello dell’tà.