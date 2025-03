Bergamonews.it - Il Comune di Bergamo metterà a disposizione 7 nuovi alloggi per i senza fissa dimora

. Lo sgombero alla stazione autolinee messo in atto nella mattina di giovedì 27 marzo ha evidenziato la carenza di strutture che possano ospitare – anche solo temporaneamente – persone fragili. Per questo ildiè pronto a mettere aaltri sette appartamenti – oltre ai sette già attivi – per accogliere “soggetti privi di una rete,redditi adeguati e requisiti per l’accesso alla residenzialità pubblica”.I primi due-ponte saranno operativi già da settimana prossima, uno in via Bono e l’altro in via Broseta. Si tratta di strutture temporanee che apriranno le porte a breve. È in corso di ultimazione la procedura di affidamento della gestione. Gli altri cinque, tutti in Città Alta, saranno consegnati due entro aprile e gli altri tre entro settembre.