Sport.quotidiano.net - Il commento del tecnico. "Ci vuole più cattiveria . Serve essere concreti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Cipiù, non è un momento della stagione in cuibelli, ma". Roberto D’Aversa è chiaro nell’analizzare nel post partita il pareggio dell’Empoli a Como, dove per numero di occasioni avute sono senza dubbio gli azzurri ad uscire dal campo del Sinigaglia rammaricati. "Il Como per qualità nei singoli ha avuto maggior possesso, ma le palle-gol clamorose che possono indirizzare una sfida le abbiamo avute noi – ha commentato ilazzurro – e se non mi arrabbio là dove c’è stata un po’ di sfortuna come i due pali colpiti o il colpo di testa uscito di poco nel primo tempo di Kouame, c’è rabbia invece per quelle volte che abbiamo mancato di. Più che per aver ritrovato il gol, credo che anche i ragazzi debbano ragionare sulle occasioni che non abbiamozzato perché alla lunga possono incidere sul nostro percorso".