Liberoquotidiano.it - Il colpaccio di Domenica In: chi c'è in studio

Oggi, dalle 14:00 su Rai 1, Mara Venier torna con la ventinovesima puntata diIn, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. La trasmissione si aprirà con Gigi D'Alessio, che si racconterà tra carriera e vita privata, esibendosi al pianoforte con successi come Non dirgli mai, Quanti amori e il nuovo singolo Cattiveria e gelosia. Spazio alla musica anche con Patty Pravo, icona pop, che presenterà Ho provato tutto, scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle, e Roberto Vecchioni, che canterà Sogna ragazzo sogna e parlerà del suo libro L'orso bianco era nero, un omaggio alla bellezza delle parole. Nunzia De Girolamo anticiperà la nuova edizione di Ciao Maschio, al via il 5 aprile su Rai 1 in seconda serata. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, Matilda De Angelis presenterà il film La vita da grandi, diretto da Greta Scarano, in uscita il 3 aprile, ispirato alla storia dei fratelli Tercon.