Bresciatoday.it - Il centrodestra scarica Balwinder Singh: "Si dimetta, non rappresenta i nostri valori"

Leggi su Bresciatoday.it

Le accuse di maltrattamenti in famiglia rivolte al consigliere comunale, insieme all'arresto del figlio Lovepreet per violenza sessuale, hanno scatenato un'ondata di indignazione e un acceso scontro politico in Loggia. La vicenda ha sollevato forti tensioni tra maggioranza e.