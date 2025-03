Screenworld.it - Il capolavoro animato che non ha visto (quasi) nessuno

Immaginate di lavorare a un film per trent’anni, e poi quel film non lo vede. La maggior parte dei registi la prenderebbe male, ma non l’uomo che ha partorito questo film invisibile. Perché Phil Tippett il suo Mad God non l’ha creato certo per abbracciare il pubblico. Lo ha fatto solo per sfidarlo. Stiamo parlando di un piccoloin stop motion (con cenni di live action) che hannoin pochi. Ma quei pochi che lo hannonon lo scorderanno mai più. Perché è un film che riescia toccare e di cui arrivi persino a sentire la puzza. Mad God è incubo nichilista, un film pazzo, diretto da un tizio ancora più pazzo. Phil Tippett: un uomo dalla carriera incredibile,che stiamo parlando del padre degli effetti speciali, un uomo che si è sporcato le mani per dare vita e forma a filmetto come Star Wars, Jurassic Park, Robocop, Howard e il destino del mondo e quella perla di Dragonheart.