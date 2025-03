Reggiotoday.it - Il "cantastorie" e la bellezza della Madonna della Consolazione incantano gli studenti reggini

Leggi su Reggiotoday.it

Grande successo per l’ultimo appuntamento in programma per le celebrazioni del 25esimo anniversariofondazione dell’Associazione dei PortatoriVara."Il", racconto in vernacolo de "L’assalto dei turchi al Santuario di Nostra Donna del Consuolo", riadattato dal.