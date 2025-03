Il calcio di punizione MBAPPE mantiene la pressione su Barcellona

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-30 00:03:00 Il web non parla d’altro:Kylianha assicurato che il Real Madrid ha mantenuto lasulnella gara del titolo di Laliga mentre il suo doppio ha aiutato i campioni in carica a una vittoria per 3-2 su Leganes.Il rigore di 32 ° minuto diha dato il comando a Madrid, solo per Leganes minacciata dalla retrocessione per girare le cose incredibilmente e dirigersi a metà tempo per 2-1 di fronte.La risposta istantanea di Diego Garcia all’apertura di, seguita da uno sciopero di Dani Raba a distanza ravvicinata, ha dato ai visitatori il vantaggio, ma Jude Bellingham ha ripristinato la parità due minuti dopo il riavvio.Sembrava ancora che Madrid fosse lasciato ad accontentarsi di un punto, maha salvato Los Blancos arricciandosi nell’angolo in basso a destra per spostare il livello degli uomini di Carlo Ancelotti in punti con Barca, che hanno il vantaggio dalla loro vittoria nel Clasico di ottobre al Santiago Bernabeu.