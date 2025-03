Agi.it - Il Cagliari batte il Monza 3-0 e comincia a 'vedere' la salvezza

Leggi su Agi.it

AGI - Con una rete di testa di Viola quattro minuti dopo l'avvio della ripresa, un gol su punizione di prima di Gaetano al 73', e una zampata di Luvumbo nel recupero di gara, ilè tornato alla vittoria dopo cinque partite (e 49 giorni), liquidando sul proprio campo ile compiendo un bel balzo in avanti verso la tanto agognata. Per i brianzoli, che dopo un buon primo tempo hanno di fatto ceduto il passo ai padroni di casa, la retrocessione in B è diventata ormai una questione di pura matematica. Dopo pochi minuti dall'inizio della sfida, Piccoli deve momentaneamente lasciare il terreno di gioco per un problema al flessore, ma per l'allarme rientra subito poiché l'attaccante torna in campo. Al 7' i padroni di casa vanno ad un passo dal vantaggio con un colpo di testa di Viola che, su assist di Zortea, non centra lo specchio della porta.